В Алтайском крае за последние три года снизилось число алкоголиков

В Алтайском крае за последние три года на 10% снизилось число алкозависимых. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

«В 2019 году показатель составлял 1157,2 на 100 тысяч населения, это 26 995 человек, в 2021 году показатель снизился до 1037,1 на 100 тысяч населения, до 23 816 человек. Помимо этого, отмечается снижение показателя смертности от острых отравлений алкоголем в 2021 году на 8%. В 2020 году зарегистрировано 78 случаев, в 2021 — 72 случая», — сказано в сообщении.

По словам специалистов, наибольшее число алкозависимых фиксируют среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет — 53,5%, а также в возрасте от 20 до 39 лет — 41,4%.

Специализированную помощь зависимым оказывают в диспансерах Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска. Также в медучреждениях по всему краю работают 60 наркологических кабинетов, имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология».

Пройти лечение можно анонимно.