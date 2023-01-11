В Алтайском крае запретили охотиться на копытных

Разрешённый сезон длился с 15 сентября на лося и с 1 октября — на косулю сибирскую и марала

11 января 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае закончился период охоты на копытных животных. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Разрешённый сезон длился с 15 сентября на лося и с 1 октября — на косулю сибирскую и марала. С 10 января он завершился.

В Алтайском крае до 28 февраля 2023 года продолжается охота на зайца, лисицу, кабана, корсака, ондатру, водяную полёвку, выдру, бобра, норку, белку, куницу, хоря, колонка, летягу, рысь, росомаху, горностая, ласку и соболя.

Для того чтобы пресекать нарушения, специалисты патрулируют охотничьи угодья.

В Минприроды напомнили охотникам о том, что нужно соблюдать правила охоты, а также необходимо иметь при себе документы на оружие и охотничий билет.