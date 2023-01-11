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В Алтайском крае запретили охотиться на копытных

Разрешённый сезон длился с 15 сентября на лося и с 1 октября — на косулю сибирскую и марала

11 января 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае закончился период охоты на копытных животных. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

Разрешённый сезон длился с 15 сентября на лося и с 1 октября — на косулю сибирскую и марала. С 10 января он завершился.

В Алтайском крае до 28 февраля 2023 года продолжается охота на зайца, лисицу, кабана, корсака, ондатру, водяную полёвку, выдру, бобра, норку, белку, куницу, хоря, колонка, летягу, рысь, росомаху, горностая, ласку и соболя.

Для того чтобы пресекать нарушения, специалисты патрулируют охотничьи угодья.

В Минприроды напомнили охотникам о том, что нужно соблюдать правила охоты, а также необходимо иметь при себе документы на оружие и охотничий билет.

 

Комментарии 15

  • Рысь то зачем? Мясо из неё едят? Или только сами охотники
    11 января, Гость   Ответить
  • Мэр - под защитой
    11 января, Гость   Ответить
  • как же теперь РСП будут на оленей охотиться?
    11 января, Гость   Ответить
  • Не запретили, а сезон охоты га копытных закончился.
    11 января, Гость   Ответить
  • Вообще-то, говорят, даже в библии написано, что нельзя есть парнокопытных не жвачных животных... А вот парнокопытных жвачных, можно!..
    11 января, Гость   Ответить
  • шо нам ваша библия - едим что хотим
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, достаточно посмотреть на рысь, чтобы понять зачем.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, рысь - ценный мех.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, свининку то любишь? Сальце? Ковбасу?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, так то да, свиньи жвачку не жуют. Только коровы и бараны с верблюдами.
    11 января, Гость   Ответить
  • Ну убил белку - и что ? Главное, зачем? Потешить себя... А вообще , всех жалко.
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, свининку то любишь? Сальце? Ковбасу? - Якби ковбасі крила, то краще птахи не було б
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, у меня из рысей шубка. красивейшая, мягкая. Скоро еще такую нужно будет брать именно из зимнего меха, поновее
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, из белок очень хорошие шубы, легкие, красивые, ноские, особенно для детей. у меня в детстве была шубка и потом пальто с отторочкой из белки
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, так и белки - ценный мех. Учи матчасть!
    11 января, Гость   Ответить
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