В Алтайском крае ждут нашествия клещей. Откуда они взялись, что делать и как защититься?

Резкий рост числа клещей прогнозируют эпидемиологи в Алтайском крае летом 2022 года. В медицинских организациях региона уже подготовились к непростому сезону. Тем не менее врачи советуют жителям края поторопиться с вакцинацией или приобрести страховой полис, пока есть возможность. Важный нюанс: в этом году прививки от клеща бесплатно ставят только детям. Откуда вдруг взялось столько клещей, куда обращаться за вакцинацией и страховкой, сколько это будет стоить и как ещё можно себя обезопасить, разбиралась корреспондент amic.ru Мария Лаврищева.

Клещей будет много, но вакцины хватит

Открытие «клещевого сезона» в Алтайском крае ждут со дня на день: уже на следующей неделе в регионе резко потеплеет до +16 градусов, появятся проталины и проснутся кровососущие. Пик обращений от граждан специалисты ожидают уже со второй половины апреля.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны Управления Роспотребнадзора Елена Черкашина рассказала, что в прошлом году первый случай присасывания клеща был зафиксирован 5 апреля. А всего за год от этих паукообразных пострадали 9814 человек, из них более 300 заболели сибирским тифом, 26 — энцефалитом. Треть из всех заболевших жителей края — дети до 14 лет. И это при том, что летом 2021 года отмечалась низкая активность опасных членистоногих.

В текущем году клещей в крае ожидается гораздо больше. Связано это с цикличностью развития этих существ.

«В прошлом году отмечалась низкая активность опасных членистоногих, а в этом году войдут в активную фазу жизни отложенные ранее личинки и число клещей достигнет пиковых значений», — поясняет Елена Черкашина, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора. А значит, будет и больше пострадавших.

В Минздраве сообщили, что к сезону готовы.

«В рамках предстоящих закупок будет приобретено 5000 мл иммуноглобулина и будет закуплено 105 тысяч доз вакцины. Сейчас в крае имеется 7000 мл иммуноглобулина — это переходящий остаток. И мы всегда идём готовыми к весенне-летнему сезону», — рассказала Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона.

Препарат, который вводят пациентам после укуса клеща, производится в России, а это значит, что проблем с поставками быть не должно.

Чем опасны клещи в Алтайском крае

Опасны не укусы клещей, а инфекции, которые они переносят. В Алтайском крае чаще всего встречаются клещевой энцефалит, сибирский клещевой тиф и боррелиоз (болезнь Лайма).

В народе самым опасным считается энцефалит, но это не совсем верно, отмечают врачи: клещевой боррелиоз приводит к не менее тяжёлым последствиям. Он начинается как обычная простуда — повышается температура, «ломит» кости, но промедление с лечением может сделать человека инвалидом.

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, в последние годы всё чаще у клещей на Алтае обнаруживают сразу несколько инфекций. Поэтому очень важно пройти обследование, если вам не повезло встретиться с этим паукообразным.

Традиционно больше всего клещи распространены в предгорьях и степных территориях Алтайского края. К ним относится Солонешенский, Алтайский, Рубцовский, Краснощёковский районы. Обитают клещи не в лесных чащах, как многие думают, а близ дорог и тропинок — там, где много солнца и легко встретить «жертву».

Впрочем, легко поймать клеща и в населённых пунктах, особенно в парках, где не убирают сухостой, и на пустырях. В Барнауле одно из самых опасных мест — территория на проспекте Космонавтов около «китайского» рынка.

Прививка VS иммуноглобулин

Врачи рекомендуют заранее обезопасить себя и поставить прививку от клещевых инфекций. Сделать это ещё можно, если поторопиться и пройти ускоренный курс вакцинации.

«Многие жители края спрашивают: „Может быть, лучше иммуноглобулин поставить?“ Иммуноглобулин — это, конечно, хорошая вещь. Но, когда тебя укусит клещ, надо бежать и искать прививочный пункт. А если вы в Горный Алтай уехали и где-то на горе подцепили клеща, куда бежать? А с прививкой человек защищён постоянно», — объяснила Елена Черкашина.

Справка: вакцинация от инфекций, которые переносит клещ, проводится курсом. Первая прививка обычно ставится в ноябре, вторая — в марте-апреле. Третью прививку нужно поставить через год. Ревакцинацию врачи рекомендуют проходить раз в три года. Прививка позволяет поддерживать в крови необходимый уровень антител.

Вакцину можно ставить и детям в возрасте от трёх лет.

Бесплатно прививки ставят только детям до 18 лет. Для остальных жителей Алтайского края стоимость прививки варьируется от 750 до 1100 рублей. В некоторых компаниях сотрудникам вакцинацию оплачивает работодатель.

Тем, кто по каким-то причинам не смог поставить прививку, специалисты советуют застраховаться: в этом случае человек может быть уверен, что при укусе клеща ему введут иммуноглобулин бесплатно.

Стоимость страховки от клеща в Алтайском крае начинается от 165 рублей.

Что делать, если поймал клеща?

Если клещ ещё не присосался, то его нужно оперативно снять и сжечь. Если же он уже впился, самостоятельно лучше не вытаскивать. Обратитесь в ближайшие поликлинику или травмпункт: дежурные врачи работают в любое время, в том числе и в выходные. Когда снимут клеща, его нужно живым отдать в лабораторию, чтобы специалисты обследовали его на наличие заболеваний.