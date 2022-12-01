«Грызунов изгонят»: в алтайской ЦРБ ответили на сообщения о плачевном состоянии фельдшерских комнат

Фото: «Ленина, 59»

Информация о состоянии фельдшерских комнат в Смоленском и Быстроистокском районах не в полной мере соответствует действительности. Как сообщает Telegram-канал «Ленина, 59», об этом заявили в Смоленской ЦРБ.

Напомним, что ранее в Сети стала распространяться информация и фотографии, что медики станции скорой медицинской помощи якобы работают в плохих условиях. Им давно не выдавали новую форму, а машинам нужен ремонт и новые шины.

Как пояснили в больнице, на распространяемых в Сети снимках запечатлён не ФАП, а помещение, которое хотели отдать под жильё фельдшеру, — в итоге от этой идеи отказались. В самом помещении произошёл потоп, после чего его просушили и законсервировали.

«Что касается нашествия мышей, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии грызунов изгонят — договор на это есть. В подразделениях Смоленской и Быстроистокской ЦРБ мышей нет», — подчёркивает канал.

При этом, по данным ЦРБ, пять фельдшерских бригад в 2022 году получили новую форму. У трёх машин срок эксплуатации пять лет, ещё у четырёх — более пяти лет. Лишь одна из них эксплуатируется 16 лет. При этом все машины «переобули» в этом году в зимнюю резину.

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Ещё одна из жалоб касалась состояния фельдшерских комнат в Смоленском и Быстроистокском районах. В ЦРБ объяснили, что Хлеборобновская бригада находится в селе Хлеборобное Быстроистокского района в здании участковой больницы.

«Объект старый, мелкие ремонты там делают. Направляли заявку в Минздрав региона на капремонт, но в план помещение пока не попало, но аварийной ситуации нет», — объяснили там.