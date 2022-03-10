В Анталье началась встреча глав МИД России и Турции в формате «без галстуков»

В турецкой Анталье началась встреча глав МИД России и Турции в формате «без галстуков». Об этом в своём Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, что в Анталье сейчас проходит дипломатический форум. 10 марта на нём должна состояться встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Встреча пройдёт с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Она планируется в 11:00 по московскому времени.

Как передаёт ТАСС, Чавушоглу уже провёл переговоры с Кулебой в преддверии трёхсторонней встречи. После переговоров Лавров и Кулеба могут выступить с двумя отдельными пресс-конференциями.