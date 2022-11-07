В Арбитражном суде Алтайского края рассмотрят заключение эксперта, выводы которого суды дважды объявляли необоснованными

Утром 25 октября в редакцию ИА «Амител» позвонила некая Татьяна, назвавшаяся представительницей барнаульской компании ООО «СД Инвест». Татьяна пригласила журналиста amic.ru на судебное заседание по иску ООО «Барнаульская сетевая компания» к ООО «СД Инвест» 8 ноября. О чём будет идти речь в суде, она рассказать не смогла. Тогда, заинтригованные таким приглашением, мы обратились за информацией в Барнаульскую сетевую компанию.

В чём суть дела?

26 февраля 2021 года БСК заключила с «СД Инвест» договор купли-продажи здания и земельного участка под ним. По условиям договора «СД Инвест» должен был рассчитаться с БСК до 15 марта того же года, а затем зарегистрировать переход права собственности в Росреестре. Расчёта не произошло ни в эти сроки, ни гораздо позже. БСК предложила подписать соглашение о расторжении договора купли-продажи, чтобы искать нового покупателя. Соглашение дважды отправляли «СД Инвест» «Почтой России», писали директору и юристу в WhatsApp и на электронную почту, но ответа не получили. Тогда 20 сентября 2021 года БСК обратилась в Арбитражный суд, чтобы расторгнуть соглашение. Когда дело уже было в суде, «СД Инвест» 18 ноября прислал туда подписанное соглашение о расторжении договора.

Параллельно с поисками контактов с «СД Инвест», БСК нашла нового покупателя, подписала с ним предварительное соглашение и договорилась подписать договор купли-продажи после расторжения договора с «СД Инвест». Покупатель внёс задаток 900 тыс. рублей.

Но поскольку расторжение договора с «СД Инвест» затягивалось, новый покупатель заявил, что БСК не уложилась в срок и потребовал вернуть задаток и предусмотренную предварительным соглашением неустойку в сумме 900 тыс. рублей — всего 1,8 млн рублей. БСК выплатила деньги и сочла их убытками, вызванными тем, что «СД Инвест» уклонялся от расторжения договора купли-продажи.

Справка

ООО «СД Инвест» образовано 21 декабря 2020 года, зарегистрировано по домашнему адресу. Учредитель и директор — Марина Литвинова. По данным системы проверки контрагентов «Контр Фокус», численность сотрудников — один человек.

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Какие выводы сделал эксперт?

БСК обратилась в Арбитражный суд Алтайского края с иском к «СД Инвест» о взыскании 1,8 млн рублей убытков. По делу была назначена судебно-техническая экспертиза давности выполнения реквизитов документов. Её поручили провести эксперту ООО Экспертно-консультационный центр «Профи» Дмитрию Попову. Суд поставил перед экспертом вопросы о том, когда были подписаны предварительный договор купли-продажи с новым покупателем, приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер и могли ли они быть подписаны в один день.

Экспертиза проводилась в сентябре 2022 года. Исследуемые документы были подписаны 6 апреля и 24 декабря 2021 года. Фактические даты подписей эксперт установить не смог, но сделал вывод о том, что все три документа были подписаны не ранее сентября 2021 года.

В БСК сообщили, что компания с результатами экспертизы не согласна и обратилась за консультацией к экспертам в области определения подлинности документов. По их мнению, сделанные Поповым выводы не обоснованны, не достоверны и противоречивы.

Что известно об эксперте?

Эксперт-криминалист Дмитрий Юрьевич Попов в 1997 году окончил Бийский педагогический институт, в 2000 году — Барнаульский юридический институт МВД РФ с присвоением квалификации юрист по специальности «правоохранительная деятельность». Также он является экспертом-криминалистом, может проводить почерковедческие экспертизы и экспертизы по исследованию реквизитов документов. Общий стаж экспертной работы Попова — с 2001 года.

На портале арбитражных судов РФ мы нашли две оценки экспертиз, проведённых Поповым.

В декабре 2014 года четвёртый Арбитражный апелляционный суд (Чита) рассматривал апелляционную жалобу фирмы «Фельдман & Штейнке ГмбХ» на определение Арбитражного суда Иркутской области по заявлению ООО «Арена» о процессуальном правопреемстве. На заседании рассматривалась ранее назначенная экспертиза об установлении давности выполнения документа, которую проводил эксперт АНО «Байкальский центр Экспертиз, Права и Землеустройства» Попов Д.Ю.

В судебном акте говорится: «... судом апелляционной инстанции, представленное Поповым Д.Ю. заключение эксперта признаётся недопустимым доказательством, так как судом установлены нарушения порядка проведения данным экспертом экспертизы».

В марте 2015 года Арбитражный суд Алтайского края рассмотрел заявление ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Зелёная роща» к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Алтайскому краю. По делу назначалась техническая экспертиза, провести которую было поручено ООО ЭКЦ «Независимая экспертиза». Работу выполнял эксперт Дмитрий Попов. Суд выявил в данном им заключении ряд нарушений и признал его «несоответствующим ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» и не допустимыми доказательства по настоящему делу».

Впоследствии Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, рассматривая кассационную жалобу Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 7 по Алтайскому краю, подтвердил выводы суда первой инстанции об экспертизе Попова.

Фото: кадр из видео

Что говорят юристы?

По словам президента Судебно-экспертной палаты России Дениса Шульженко, в течение 2019-2020 годов в Палату поступило несколько сотен писем от физических и юридических лиц, содержащих просьбы проверить объективность судебно-экспертного заключения, выдать на него рецензию, привлечь к ответственности и даже наказать отдельных экспертов за выдачу необъективных заключений.

Алтайские юристы, с которыми поговорил amic.ru, также называют проблему недобросовестных и неквалифицированных экспертиз одной из серьёзных. Дело в том, что суд при принятии решения опирается на заключение эксперта и обычно неохотно назначает повторную экспертизу. И это становится камнем преткновения в достижении истины. При этом привлечь эксперта к ответственности крайне сложно, так как он всегда может сослаться на своё мнение.