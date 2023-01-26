В Бангладеш ребёнок играл в прятки и оказался в другой стране
Мальчик залез в контейнер, в котором провёл шесть дней
26 января 2023, 13:17, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В бангладешском городе Читтагонг ребёнок играл в прятки и случайно отправился в путешествие. Об этом рассказали местные СМИ.
Мальчик во время игры решил спрятаться в грузовом контейнере, что стало большой ошибкой. Внутри ребёнок уснул, а когда проснулся – понял, что контейнер закрыт, а друзья его так и не нашли.
В пути любитель пряток провёл шесть дней. Контейнер открыли в Малайзии. Сотрудники порта подумали, что малыш мог стать жертвой работорговцев. На место приехали полицейские, которые разобрались в ситуации.
Путешественника отправят домой.
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