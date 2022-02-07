В Барнауле благоустроят территорию у железнодорожных вокзалов после их ремонта
Здания будут отремонтированы с учётом общего архитектурного ансамбля, а к обсуждению благоустройства площади привлекут горожан
В Барнауле благоустроят территорию у железнодорожных вокзалов. Площадью займутся вместе с ремонтом самих зданий, сообщили в пресс-службе мэрии.
В администрации города прошло совещание, на котором власти обсудили вопросы ремонта и благоустройства.
Проектные работы по ремонту старого и нового вокзалов, которые являются памятниками архитектуры, должны завершиться до 31 мая. А ремонт запланирован на 2023-2025 годы.
Созданием проекта благоустройства Привокзальной площади занимается проектный институт “Алтайкоммунпроект”.
Далее проект презентуют на совещании с привлечением представителей общественности и всех заинтересованных сторон.