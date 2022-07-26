В Барнауле планируют до начала отопительного сезона сделать теплосеть возле будущего моста

В Барнауле завершили работы по устройству всех четырёх опор тепловой сети на месте реконструкции моста возле Нового рынка, сообщает Telegram-канал «Мост».

«На опоры, состоящие из 18 буронабивных свай, устанавливается железобетонный монолитный ростверк. Далее установят опору под теплосеть, а затем смонтируют трубу отопления. Работы планируют завершить до начала отопительного сезона», — рассказали в Барнаульском ДСУ № 4.

Реконструкция моста в Барнауле / Фото: t.me/most_barnaul

Демонтаж трёхпролётного путепровода уже практически завершили, а разбор восьмипролётного выполнили примерно на 50%.

«В целом изношенные конструкции путепроводов демонтированы на 70%», — уточнили в сообщении.

Работы непосредственно над железнодорожными путями начнут после того, как РЖД предоставит график движения поездов. У рабочих будет небольшое окно — примерно 3-4 часа ночью, когда движение под путепроводом будет полностью ограничено.