В Барнауле ко Дню города планируют сделать сквер медиков за 6 млн рублей
Пешеходную зону выложат тротуарной плиткой цвета слоновой кости
В Барнауле стартовал аукцион на определение подрядчика для озеленения участка возле здания АГМУ, сообщает «Толк».
Ранее возле медуниверситета снесли павильоны, построенные самовольно более 20 лет назад на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова.
«Начальная стоимость контракта — 6,3 млн рублей. Сбор предложений продлится до 12 августа. Если определится победитель, то все работы по закладке сквера медиков будут выполнены, как и планировалось, ко Дню города», — отмечает издание.
Пешеходную зону выложат тротуарной плиткой цвета слоновой кости. По краям дорожку укрепят бордюрным камнем, а вокруг появятся зелёные насаждения, клумбы, лавочки и уличные фонари.
Часть площадки украсят декоративным рельефом и укроют газоном: партерным, мавританским и обыкновенным. Также будут клумбы с многолетниками и сирень. Из деревьев: вязы, берёзы, ели, ивы, липы, яблони, рябины.
Сквер появится благодаря инициативе администрации краевой столицы и медицинского сообщества Барнаула. Проект разработали совместно с АГМУ.