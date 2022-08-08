В Барнауле ко Дню города планируют сделать сквер медиков за 6 млн рублей

В Барнауле стартовал аукцион на определение подрядчика для озеленения участка возле здания АГМУ, сообщает «Толк».

Ранее возле медуниверситета снесли павильоны, построенные самовольно более 20 лет назад на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова.

«Начальная стоимость контракта — 6,3 млн рублей. Сбор предложений продлится до 12 августа. Если определится победитель, то все работы по закладке сквера медиков будут выполнены, как и планировалось, ко Дню города», — отмечает издание.

Пешеходную зону выложат тротуарной плиткой цвета слоновой кости. По краям дорожку укрепят бордюрным камнем, а вокруг появятся зелёные насаждения, клумбы, лавочки и уличные фонари.

Часть площадки украсят декоративным рельефом и укроют газоном: партерным, мавританским и обыкновенным. Также будут клумбы с многолетниками и сирень. Из деревьев: вязы, берёзы, ели, ивы, липы, яблони, рябины.

Сквер появится благодаря инициативе администрации краевой столицы и медицинского сообщества Барнаула. Проект разработали совместно с АГМУ.