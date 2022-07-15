В Барнауле на 2,5 месяца перекроют дорогу, чтобы установить башенный кран
Ограничение движения будет действовать с 15 июля по 30 сентября
15 июля 2022, 08:57, Илья Звягинцев
В Барнауле на два с половиной месяца перекроют улицу Беляева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Перекрытие дороги связано со строительством многоквартирного дома. Движение ограничат для того, чтобы установить башенный кран.
Ограничение движения у дома №14 будет действовать с 15 июля по 30 сентября.
Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.
Комментарии
Новости партнеров