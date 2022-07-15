В Барнауле на 2,5 месяца перекроют дорогу, чтобы установить башенный кран

В Барнауле на два с половиной месяца перекроют улицу Беляева. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Перекрытие дороги связано со строительством многоквартирного дома. Движение ограничат для того, чтобы установить башенный кран.

Ограничение движения у дома №14 будет действовать с 15 июля по 30 сентября.

Водителей просят быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.