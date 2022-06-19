В Барнауле на деньги частного инвестора построят дорогу, важную для нескольких микрорайонов

Компания «Альфа-ПроекТ», которая занимается застройкой парка культуры и отдыха на улице 65 лет Победы, за собственные средства построит дорогу для жителей района. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Директор компании Алексей Тремасов отметил, что уже сейчас жители ближайших микрорайонов нуждаются в этой дороге, а к тому моменту, когда парк будет достроен, её значимость возрастёт ещё сильнее.

Новости

Туризм В Белокурихе за 8 млрд рублей построят санаторий на 440 мест

Тремасов добавил, что компания заинтересована в строительстве этой дороги, поэтому ее представители хотят подготовить всю проектно-сметную документацию и безвозмездно передать её в профильный комитет.

«В текущем году мы строим участок улицы 65 лет Победы от улицы Энтузиастов до улицы Сергея Семёнова, также уже есть согласованные решения о выделении средств на строительство самой улицы Сергея Семёнова, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы второй участок дороги улицы 65 лет Победы был также построен в ближайшие годы», — отметили в городской администрации.

Представители бизнеса и мэрии на встрече обсудили разработанный проект, а готов он может быть уже к августу 2022 года.