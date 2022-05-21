В Барнауле на полтора года закрыли мост на Новом рынке

Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В Барнауле сегодня утром, 21 мая, на полтора года закрыли мост у Нового рынка. Путепровод ждет масштабная реконструкция, которая продлится до 30 ноября 2023 года. Как сообщает корреспондент amic.ru, проезд в сторону центра города уже наглухо закрыли каменными блоками.

По другую сторону путепровода рабочие продолжают вести работы по возведению разворотного кольца. На данный момент, специалисты переделывают трамвайные линии под новые рельсы.

Фото: Антон Дегтярев / amic.ru

В пресс-службе мэрии напоминают, что транспортный и пассажирский поток на время реконструкции будет перераспределён на проспект Калинина и прилегающие улицы. Автомобилисты смогут доехать до проспекта Калинина при движении в центр только через улицы Северо-Западную, Чеглецова, Петра Сухова и проспект Космонавтов. Общественный транспорта будет ездить по выделенным полосам, по которым нельзя ездить на личных авто. Соответствующая разметка и знаки уже установлены.