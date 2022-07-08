В Барнауле не успеют ко Дню города установить стелу трудовой доблести
Весь комплекс работ выполнят ориентировочно до ноября 2022 года
Стелу «Город трудовой доблести» не установят к отмечаемому в сентябре Дню города, как это обещали ранее, сообщает мэрия Барнаула.
Напомним, стелу установят в Нагорном парке — это место выбрали барнаульцы в ходе интернет-голосования. Высота стелы превысит 32 метра, уже объявлен аукцион по определению подрядчика на её изготовление и установку.
Замглавы города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что получено положительное заключение экспертизы по проверке достоверности сметной стоимости стелы.
«По опыту российских городов, участвующих в реализации проекта „Город трудовой доблести“, срок изготовления металлоконструкции стелы — до 90 дней. Беря во внимание это обстоятельство, внесли необходимые изменения в конкурсную документацию. С учётом вышесказанного есть понимание, что весь комплекс работ по контракту будет выполнен ориентировочно до ноября текущего года», — уточнил Фёдоров.
20 мая 2021 года Барнаулу присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Благодаря этому статусу жители столицы Алтайского края могут увековечить подвиг земляков в годы Великой Отечественной войны специальной стелой.