В Барнауле обустроят «студенческий» сквер на месте снесённых самостроев

Глава Барнаула Вячеслав Франк во время выездного заседания заявил, что на месте снесённых «самостроев» на пересечении проспекта Ленина и улицы Чкалова обустроят новый зелёный сквер. Как сообщает пресс-центр администрации города, после нескольких лет судебных разбирательств собственника обязали демонтировать незаконно возведённые торговые павильоны.

Франк отметил, что горожан и предпринимателей интересует судьба этого участка. В мэрии приняли решение разбить там сквер.

«Сегодня мы нарабатываем эскизные решения будущего зелёного уголка. При их утверждении будет обязательно учтено мнение барнаульцев, в первую очередь — представителей и студентов Алтайского государственного медуниверситета. Планируем все работы, связанные с подготовкой документации, конкурсными процедурами закончить в конце мая», — пояснил мэр.

Обустроить сквер планируют до Дня города, поскольку посадки деревьев проходят осенью.

Глава администрации Центрального района Максим Сабына отметил, что улица Чкалова — одна из наиболее студенческих в городе. Кроме АГМУ там находятся БЮИ МВД РФ, «Политех», кооперативный техникум и другие образовательные учреждения. По этой причине сквер будут обустраивать с учётом его основных посетителей — студентов.

Рядом с участком есть ещё несколько торговых объектов. Они находятся здесь законно, и в ходе благоустройства сквера планируется проработать с собственниками интеграцию торговых точек в общую концепцию зелёного уголка — в рамках фасадных решений, благоустройства прилегающей территории и так далее.