В Барнауле 20 июня открылись рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка». Ранее заведения под брендом «Макдоналдс» были закрыты.

Перед открытием отовсюду убрали букву «М», свойственную для сети, которая располагалась здесь ранее.

Упаковка в барнаульских ресторанах пока белая, как и в других заведениях «Вкусно — и точка».

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Общество Стало известно, когда «Макдоналдсы» под новым названием откроются в Барнауле

Напомним, что американский «Макдоналдс» решил уйти с российского рынка в мае 2022 года. Корпорация продала свои российские рестораны компании «ГиД» из Новокузнецка. Эта фирма владела сибирскими «Макдоналдсами» по франшизе. Теперь у сети в России новое название и новый логотип. Однако «ГиД» сохранил работников и некоторые позиции в меню, которые теперь называются по-другому.

В Барнауле рестораны временно закрылись 10 мая, чтобы провести ребрендинг. А 12 июня первые закусочные «Вкусно — и точка» открыли двери для посетителей из Москвы. Всего до конца июня в России планируется открыть около 200 ресторанов обновлённого российского «Макдоналдса».