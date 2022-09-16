В Барнауле отреставрировали лебедей с моста у Нового рынка. Куда их поставят?
Птицы «разлетятся» по региону, а на некоторые из них уже есть заявки
В Барнауле завершают работы по реставрации лебедей с моста у Нового рынка. Об этом в социальных сетях рассказала депутат Марина Понкрашева.
Она отметила, что работой по восстановлению лебедей занимаются давно, а сейчас она подходит к своему логическому завершению.
О том, куда «отправится» стая после реставрации, рассказал телеканал «Катунь 24».
Одного из лебедей поставят на территории барнаульского зоопарка, а остальных развезут по краю. Ещё на одну птицу есть заявка от школы искусств во Власихе.
Первого лебедя, украсившего Новый мост, скорее всего, поставят в одном из городских музеев.
На самом мосту их больше не будет, однако обсуждается вопрос создания скульптуры в честь лебедя «Андрюши», 18 лет назад начавшего свою историю.