В Барнауле перекрывают мост на Ленина на полтора года. Как мне ездить на общественном транспорте?

Движение на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового моста полностью закроют с 25 мая до ноября 2023 года в связи с ремонтом путепровода. Власти города не скрывают, что время передвижения по Барнаулу в среднем вырастет на 40-60 минут. Для того чтобы ездить быстрее, в краевой столице сделают выделенные полосы на проспектах Ленина и Калинина. Это позволит пользователям общественного транспорта не стоять в огромных пробках, а передвигаться по центру города намного быстрее. Предлагаем вам ознакомиться со схемами движения общественного транспорта, по которым вы будете ездить в ближайшие полтора года.