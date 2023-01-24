В Барнауле подняли тариф до 30 рублей на всех нерегулируемых маршрутах

Теперь сэкономить на проезде смогут только пользователи транспортных карт

24 января 2023, 07:17, ИА Амител

Фото: сообщество "Транспорт Барнаула"

Барнаульские перевозчики, работающие на нерегулируемых маршрутах, подняли цены на проезд с 28 до 30 рублей, сообщили amic.ru в пресс-службе администрации города. Таким образом, стоимость проезда сравнялась во всех видах общественного транспорта краевой столицы.

Сколько в Барнауле нерегулируемых маршрутов?

21 маршрут: № 6, 18, 27, 29, 32, 41, 47, 50, 51, 54, 58, 59, 65, 70, 73, 76, 77, 78, 120, 121, 144. Стоимость проезда на этих маршрутах выросла в начале января 2023 года. Нерегулируемый тариф устанавливает сам перевозчик. То есть стоимость проезда не зависит от каких-либо факторов: он может составить хоть 20 рублей, хоть 50.

Отметим, что на регулируемых маршрутах стоимость тарифа также выросла до 30 рублей с 1 января 2023 года. Таким образом, на всех видах транспорта краевой столицы цена билета стала единой.

А можно хоть как-то сэкономить на проезде?

Да, если вы обладатель специальных транспортных карт. Так, по "единому проездному" стоимость поездки составит 24 рубля, для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту цена проезда также увеличится только на 1 рубль – от 9 до 16 рублей за поездку. По "электронному кошельку" билет обойдётся в 26 рублей за одну поездку.

Также сохранены льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров проездной билет "пенсионный лимитированный" на 40 поездок будет стоить 650 рублей, "пенсионный безлимитный" – 900 рублей. Для школьников из малообеспеченных семей стоимость безлимитной карты составляет 450 рублей (цена билета на одну поездку – 9 рублей), для иных учащихся – 600 рублей и безлимитная карта для студентов – 700 рублей.