В Барнауле полицейские спасли людей из ночного пожара

Полицейские увидели горящий дом, разбили окно и помогли людям выбраться наружу

15 декабря 2022, 11:51, Илья Звягинцев

Фото: 22.мвд. рф

В Барнауле сотрудники полиции Денис Новак и Евгений Танченко спасли трёх человек на пожаре. Об этом рассказали в региональном главке МВД.

Во время ночного дежурства сотрудники ППС увидели столб дыма над одноэтажным домом и направились к месту пожара. Пламя охватило входную дверь и попасть внутрь через неё было невозможно.

Правоохранители стали стучать в окна, чтобы разбудить хозяев, а затем разбили стекло и помогли людям выбраться наружу.

Из одной части дома они вывели мужчину 1980 года рождения, а затем по его наводке спасли соседку, которой также грозила опасность.

После тушения пожара стало известно, что житель ещё одной квартиры погиб.