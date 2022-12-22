В Барнауле появился баннер, посвящённый проблемам пчёл
Краевые пасечники напомнили о том, что гибель насекомых приведёт к серьёзным последствиям
22 декабря 2022, 10:05, Илья Звягинцев
В Барнауле появился баннер, который напоминает о влиянии химической обработки полей на пчёл. Об этом сообщают «Вести Алтай».
«Спасём пчелу — спасём всё живое», — сказано в сообщении, распечатанном на баннере.
Изображение появилось по инициативе пчеловода из Первомайского района Олега Голобокова, а деньги на печать собирали многие пасечники региона.
Люди, которые разводят пчёл, напомнили, что гибель этих насекомых приведёт к серьёзным последствиям.
Также владельцы пасек обращаются в суды, чтобы получить компенсацию нанесённого им ущерба.
Отметим, что прошлым летом в 16 районах края зафиксировали случаи массовой гибели пчёл.
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