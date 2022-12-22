В Барнауле появился баннер, посвящённый проблемам пчёл

Краевые пасечники напомнили о том, что гибель насекомых приведёт к серьёзным последствиям

22 декабря 2022, 10:05, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Барнауле появился баннер, который напоминает о влиянии химической обработки полей на пчёл. Об этом сообщают «Вести Алтай».

«Спасём пчелу — спасём всё живое», — сказано в сообщении, распечатанном на баннере.

Изображение появилось по инициативе пчеловода из Первомайского района Олега Голобокова, а деньги на печать собирали многие пасечники региона.

Люди, которые разводят пчёл, напомнили, что гибель этих насекомых приведёт к серьёзным последствиям.

Также владельцы пасек обращаются в суды, чтобы получить компенсацию нанесённого им ущерба.

Отметим, что прошлым летом в 16 районах края зафиксировали случаи массовой гибели пчёл.