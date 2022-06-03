В Барнауле пожаловались на оплеванные шеринговые велосипеды

Жительница Барнаула пожаловалась на оплёванные шеринговые велосипеды, сообщает Barnaul 22.

Горожанка рассказала, что 2 июня хотела с мужем покататься на двухколёсном транспорте и, увидев в приложении «Зелёный город» два велика рядом с домом, этому обрадовались.

«Радостно засобирались в предвкушении прекрасной прогулки. Подходим и видим оплёванные велики! Ну почему в нашем городе живут свиньи! Как не стыдно?» — посетовала женщина.

Напомним, в Барнауле шеринг велосипедов от «Зелёного города» появился в конце мая.