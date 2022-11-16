В Барнауле пожаловались на разрушающуюся подпорную стенку в оживлённой пешеходной зоне

Житель столицы Алтайского края в паблике Barnaul 22 рассказал о разваливающейся подпорной стенке недавно построенного здания.

По словам горожанина, опасный объект находится на пересечении проспекта Строителей и Павловского тракта.

«В достаточно оживлённой пешеходной зоне разваливается подпорная стенка недавно построенного здания, обрушение может привести к очень печальным последствиям, поэтому стенку нужно срочно переделать», — заявил автор поста.

Фото: Barnaul 22