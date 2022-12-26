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В Барнауле председателя ТСЖ осудили за хищение 6 млн рублей

Деньги предназначались для оплаты услуг за отопление и горячее водоснабжение

26 декабря 2022, 17:12, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

В Алтайском крае председателя правления товарищества собственников жилья признали виновной в хищении денег, сообщает региональная прокуратура.

«Отказавшись от услуг ВЦ ЖКХ, организовала поступление на счёт товарищества денег от жителей обслуживаемых домов, предназначенных для оплаты услуг за отопление и горячее водоснабжение. После чего, имея доступ к банковским счетам управляющих организаций, использую корпоративную банковскую карту, снимала деньги», — рассказали в ведомстве.

В итоге председатель причинила ущерб на сумму более 6 млн рублей. Суд назначил ей наказание в виде четырёх лет лишения свободы условно, также взыскал сумму в размере похищенной.

Комментарии 2

  • наказание в четырёх лет лишения свободы === ну в четырёх лет это да, это норм)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • всего лишь 6млн украла. Ну если бы какую микрофинансовую точку бомбанула тыщ на 6 рубликов, тогда, точно бы посадили.
    26 декабря, Гость   Ответить
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