В Барнауле прошло первое заседание по размещению бочек с квасом в городе

А также киосков, палаток и фургонов с фастфудом, мороженым и кофе

20 января 2023, 13:15, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле прошло первое заседание комиссии по вопросам размещения нестационарных торговых объектов (НТО) на инженерных сетях или в их охранных зонах, сообщает мэрия.

"НТО – торговый объект, представляющий собой сооружение, не связанное прочно с земельным участком. Это, например, киоск, палатка, бочонок с квасом, фургон с фастфудом, мороженым, кофе. Киоски и павильоны, расположенные на инженерных сетях или в их охранных зонах – одна из имеющихся проблем в размещении НТО", – пояснили власти.

Ранее глава города Вячеслав Франк поручил комитету по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда проработать решение вопроса. После этого создали специальную комиссию.

В состав комиссии вошли представители ресурсоснабжающих организаций, заместители глав администраций районов города, представители комитетов по земельным ресурсам и землеустройству города, по строительству, архитектуре и развитию, по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.