В Барнауле работники «Нортека» устроили забастовку из-за «заморозки» зарплат

Сотрудники компании «Нортек», которая работает на базе Алтайского шинного комбината, устроили забастовку из-за задерживания зарплаты всем сотрудникам. Как сообщает ИА «Банкфакс», оплаты труда не досчитались как простые рабочие, так и руководство.

Некоторые сотрудники не вышли на смены, после того как 15 февраля получили «скромные» выплаты. Сокращение произошло якобы по требованию руководства из Москвы, которое сочло завышенными доходы работников в регионе. В итоге на алтайское предприятие послали аудиторов, а часть заработной платы «заморозила» комиссия.

В результате 15 февраля сотрудники получили на 15-40 тысяч рублей меньше, чем должны были, — в зависимости от полного оклада. Вечером 16 февраля руководство компании якобы объяснило, что «заморозке» подверглась часть премий и надбавок. Сотрудников попросили выйти на работу «хотя бы до понедельника», однако их это не устроило.

В результате в вечернюю и ночную смены работа остановилась в сборочном и каландровом цехах, а в цехах вулканизации, сборки и комплектации трудились лишь по несколько человек.