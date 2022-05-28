В Барнауле разобрали часть разворотного кольца у моста на Новом рынке

В Барнауле устраняют повреждение на теплосети в районе разворотного трамвайного кольца возле Нового рынка. Как сообщает пресс-центр мэрии, из-за этого жители близлежащих домов остались без горячей воды, а движение трамваев № 1 и 4 пришлось временно остановить.

Как пояснил директор «Барнаульской тепломагистральной компании» Александр Гросс, во время гидравлических испытаний произошел порыв на трубопроводе диаметром 500 мм. В связи ночью 28 мая пришлось демонтировать участок трамвайного кольца. Место порыва уже обнаружили, аварийные бригады проводят замену поврежденного участка трубы по 6 метров в прямом и обратном направлении.

Работы должны завершить к 22:00. После этого начнут заполнять систему и подавать горячую воду жителям. Ночью работники будут восстанавливать разворотное кольцо, чтобы 29 мая утром возобновить движение трамваев.

Как отметил замглавы по капитальному строительству «Барнаульское ДСУ №4» Денис Порядухин, на мосту подрядчик завершил работы по фрезерованию старого дорожного полотна. Продолжается демонтаж трамвайных путей, опор освещения, контактного провода, а также бордюрного камня на путепроводах.

Кроме того, на месте проводятся мероприятия по переносу и перекладке коммуникаций. Ведется подготовка площадок и проездов в подмостовом пространстве для подъезда грузоподъемной техники. После 10 июня начнется демонтаж и вывоз железобетонных балок пролетных строений.

Глава города Вячеслав Франк отметил, что работы на путепроводе идут по графику.