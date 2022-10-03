В Барнауле разрешат поворот с улицы 2-й Строительной на проспект Строителей

С улицы 2-й Строительной в Барнауле разрешат поворот на проспект Строителей. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«Для повышения пропускной способности на улице 2-й Строительной в районе пересечения с проспектом Строителей изменится схема движения автомобилей», — сказано в сообщении.

Соответствующий дорожный знак, который разрешит поворот не только направо, но и налево, установят на участке 5 октября.

При этом водители, которые будут поворачивать с улицы 2-й Строительной, должны будут уступать дорогу всем транспортным средствам.