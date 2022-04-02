В Барнауле решили благоустроить аллею по улице Георгия Исакова от улицы Шукшина до улицы Солнечная Поляна. Как сообщили в пресс-центре мэрии, на участке отремонтируют асфальт, а также обустроят шесть мест отдыха со скамьями и урнами.

Власти вместе с жителями организовали группу общественного контроля, которая будет следить за ходом работ. Общая стоимость проекта с учётом софинансирования жителей составляет более 1,5 млн рублей.

Глава Ленинского района Барнаула Александр Михалдыкин отметил, что этот участок аллеи давно нуждался в благоустройстве.

«Новый городской проект инициативного бюджетирования позволит выполнить ремонт асфальта от ул. Солнечная Поляна до ул. Шукшина. Общая стоимость проекта с учётом софинансирования жителей составляет более 1,5 млн рублей. Дополнительно в рамках муниципального контракта здесь же будут обустроены шесть мест отдыха с парковыми скамьями и урнами», — заявил он.

Депутат БГД Дмитрий Абалымов подчеркнул, эта аллея очень популярна среди жителей микрорайона.

«На ней всегда можно встретить семейные пары с детьми и прогуливающихся пенсионеров. Надеюсь, что после реализации проекта она станет достойным продолжением Аллеи Победы», — сказал он.