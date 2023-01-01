В Барнауле с 1 января начал действовать новый тариф в транспорте. И сколько теперь платить?

Не забудьте сегодня взять с собой несколько лишних рублей

01 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула

В Барнауле с 1 января начал действовать новый тариф в общественном транспорте. Рассказываем, как теперь придется платить за проезд и есть ли возможность хоть как-то сэкономить.

Сколько теперь стоит проезд?

Стоимость проезда в транспорте выросла с 28 до 30 рублей, если вы пользуетесь банковской картой или платите наличными.

А как можно сэкономить?

Пассажиры, которые регулярно ездят на общественном транспорте, могут воспользоваться целым рядом тарифных планов и существенно сэкономить на проезде.

Так, по «единому проездному» стоимость поездки увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля, для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость поездки также увеличится только на 1 рубль — от 9 до 16 рублей за поездку. По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.

Также сохранят льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров проездной билет «пенсионный лимитированный» на 40 поездок будет стоить 650 рублей, «пенсионный безлимитный» — 900 рублей. Для школьников из малообеспеченных семей стоимость безлимитной карты составит 450 рублей (стоимость одной поездки 9 рублей), для иных учащихся — 600 рублей и безлимитная карта для студентов — 700 рублей. Напомним, с 1 сентября текущего года транспортные карты для учащихся действуют на всех видах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам. За наличный расчёт и по банковской карте стоимость составит 30 рублей вместо действующего тарифа 28 рублей.