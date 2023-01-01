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В Барнауле с 1 января начал действовать новый тариф в транспорте. И сколько теперь платить?

Не забудьте сегодня взять с собой несколько лишних рублей

01 января 2023, 07:01, ИА Амител

Фото: сообщество транспорта Барнаула
Фото: сообщество транспорта Барнаула

В Барнауле с 1 января начал действовать новый тариф в общественном транспорте. Рассказываем, как теперь придется платить за проезд и есть ли возможность хоть как-то сэкономить.

Сколько теперь стоит проезд?

Стоимость проезда в транспорте выросла с 28 до 30 рублей, если вы пользуетесь банковской картой или платите наличными.

А как можно сэкономить?

Пассажиры, которые регулярно ездят на общественном транспорте, могут воспользоваться целым рядом тарифных планов и существенно сэкономить на проезде.

Так, по «единому проездному» стоимость поездки увеличится на 1 рубль и составит 24 рубля, для школьников, студентов и пенсионеров по возрасту стоимость поездки также увеличится только на 1 рубль — от 9 до 16 рублей за поездку. По «электронному кошельку» проезд увеличится на 2 рубля и составит 26 рублей.

Также сохранят льготы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам. Для пенсионеров проездной билет «пенсионный лимитированный» на 40 поездок будет стоить 650 рублей, «пенсионный безлимитный» — 900 рублей. Для школьников из малообеспеченных семей стоимость безлимитной карты составит 450 рублей (стоимость одной поездки 9 рублей), для иных учащихся — 600 рублей и безлимитная карта для студентов — 700 рублей. Напомним, с 1 сентября текущего года транспортные карты для учащихся действуют на всех видах общественного транспорта, работающего по регулируемым тарифам. За наличный расчёт и по банковской карте стоимость составит 30 рублей вместо действующего тарифа 28 рублей.

Комментарии 21

  • Когда у них харя треснет от барышень?
    01 января, Гость   Ответить
  • Сколько стоит проездной у пенсионеров ветеранах?
    01 января, Гость   Ответить
  • Также 360
    01 января, Гость   Ответить
  • Почему вы не написали про маршруты с нерегулируемыми тарифами, где цена не должна была измениться?
    01 января, Гость   Ответить
  • Гость, вы не заметили, харя у них уже трещит, жиром заплыла
    01 января, Гость   Ответить
  • Проезд дорожает, а количество рейсов уменьшается, невыносимо ездить в общественном транспорте, переполнен.
    01 января, Гость   Ответить
  • Ветеранский проездной стоит 360 р.
    01 января, Гость   Ответить
  • Коммуналку подняли, проезд тоже. Как выживать? Когда вы насытитесь?
    01 января, Гость   Ответить
  • Гость, Никогда. Выход один - брать за глотку и не отпускать до тех пор, покуда трепыхаться не перестанут.
    01 января, Гость   Ответить
  • Не жирно ли, обнаглели ворюги
    01 января, Гость   Ответить
  • Хандоны поберушки
    02 января, Гость   Ответить
  • Барнаульцы, ,кто щнает, почему получатель денег за воду, находится на Вирджинских островах? Кто владелец Водоканала и Оби?
    02 января, Гость   Ответить
  • Почему последние несколько лет, с общественным транспортом ситуация ухудшается? Автобусов все меньше на маршрутах. Трамваи тоже сократили. Вы издеваетесь над людьми что ли? Не хотите попробовать оторвать свои жопы от личных авто и поездить с народом по утрам и вечерам?
    02 января, Гость   Ответить
  • Гость, почему в газелах нет билетов это уклонение от налогов кто крышует это криминал
    02 января, Гость   Ответить
  • Предлогаю не за что не кому не плотить вот тогда те кто находиться на островах жирует на людских деньгах .Пусть сами на наши места пересядут .На работу в городском транспорте плездиют народ просто задавит .Тех кто занимается спекуляцией
    02 января, Гость   Ответить
  • В выходные не дождешься ни57автобусани 24газель
    02 января, Гость   Ответить
  • В выходные не дождешься ни 24 ни 57автобус
    02 января, Гость   Ответить
  • Гость, 24-й и в обычные дни большая редкость. Обычно их всего 2 автобуса выпускают на маршрут.
    02 января, Гость   Ответить
  • А вы же понимаете что всем в общем то плевать на ваше мнение? Вы тоже, сидите тут жалуетесь, а потом идете и платите за проезд по 30 р и за квартиру по 10000. Вот и живите теперь с этим.
    03 января, Гость   Ответить
  • Гость, ?
    03 января, Гость   Ответить
  • Ещё бы повысили в двадцать раз все , для тупоголовых и аминь!!!
    03 января, Гость   Ответить
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