В Барнауле скончалась ветеран ВОВ Матрёна Егоровна Андрейченко

НА 99-м году жизни скончалась ветеран ВОВ и почётный гражданин Барнаула Матрёна Егоровна Андрейченко. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Матрёна Егоровна Андрейченко родилась 6 ноября 1923 года в селе Родино Алтайского края. После окончания школы добровольно ушла на фронт медсестрой. Награждена орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» II степени; медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии».

Демобилизовавшись, окончила Алтайский государственный сельхозинститут. Её безупречный труд отмечен медалью «За трудовое отличие».

После выхода на пенсию с 1992 года была бессменным ответственным секретарём городского комитета ветеранов Великой Отечественной войны, заместителем председателя комитета ветеранов войны. В декабре 2014 года возглавила Барнаульскую городскую общественную организацию Общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов».

Церемония прощания с ней пройдёт 8 августа по адресу Аносова, 8 с 12 до 14 часов дня.