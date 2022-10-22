В Барнауле снесли известную горку «дедушки Славы»

В Барнауле снесли насыпь, на которой зимой делалась известная горка «дедушки Славы». Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

Отмечается, что борьба за горку шла давно. Против неё высказывались предприниматели и местные жители. Больше всего горожан возмущало то, что после отдыхающих рядом с горкой оставалось много мусора.

«С 1997 года дед строил эту горку для своих внуков, потом стали приходить чужие дети, и дед решил сделать горку больше. Вот 25 лет она существовала, радовала детишек, радовала родителей, радовала всех нас», — рассказала дочь «дедушки Славы».

Родственники мужчины отметили, что они не получали никакой выгоды от строительства горки.

Предполагается, что горку перенесут в другое место неподалёку, чтобы не лишать любителей зимнего отдыха привычного аттракциона.