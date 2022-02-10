В Барнауле среди новостроек нашли пожилую пару, которая живет в самодельной землянке

Среди новостроек в Барнауле расположилась небольшая самодельная землянка, в которой живёт пожилая пара. Об этом сообщает ГТРК “Алтай”.

Водители, которые проезжают мимо поля по улице Власихинской, завидев дым, могут предположить, что это испарение от теплотрассы, однако это действительно дым от небольшой печи.

В землянке живут Галина и Юрий. Её построил муж женщины, после того как они перебрались в Россию из Казахстана. После смерти супруга Галина приютила бездомного Юрия. Вместе с ними живут собака и 11 кошек.

Раньше Галина работала, а теперь получает пенсию в размере 10 тысяч рублей. По её словам, этого хватает на еду и уголь.

Единственное, что смущает женщину, — дорожники, которые стали зимой валить снег им на крышу, а также болото — летом оно разливается и топит жилище.