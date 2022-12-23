В Барнауле студенты помогли с очисткой пешеходных мостов от снега
Работы проходили накануне в Центральном районе
23 декабря 2022, 14:42, Никита Черников
Фото: barnaul.org
Студенты помогли в уборке снега в Центральном районе Барнаула, рассказали в мэрии.
«Накануне добровольцы очистили пешеходные мосты по улице Загородной. В акции приняли участие бойцы отряда снежного десанта „Горизонт“», — говорится в сообщении.
Напомним, днём 23 декабря в уборке улиц Барнаула задействованы почти 160 спецмашин и 1500 дорожных рабочих и дворников. Работы ведутся круглосуточно.
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