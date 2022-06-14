В Барнауле уравняют стоимость проезда на всех видах общественного транспорта

В Барнауле выровняют тарифы на проезд во всех видах общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что сейчас тарифы на проезд по Барнаулу и пригородным посёлкам разные.

«Так, в пригородном направлении цена проезда в зависимости от одной из семи тарифных зон составляет от 39,5 до 81 рубля за наличный расчёт и от 34,5 до 72 рублей — по электронному кошельку», — отметили в городской администрации.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов отметил, что по поручению Вячеслава Франка уже в 2022 году на территории всего городского округа введут единый тариф на проезд. По расчётам депутатов он составит 28 рублей. По предварительным данным, на реализацию этой инициативы потребуется около 59 млн рублей.

Также в данный момент обсуждается вопрос о введении единого проездного билета для студентов и школьников на всех регулируемых маршрутах.