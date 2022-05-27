В Барнауле в рамках нацпроекта приступили к ремонту 13 дорог

Всего в этом году приведут в порядок 19 участков на городских улицах

27 мая 2022, 16:50

Подрядные организации приступили к ремонту 13 улиц в городе Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Всего в этом году приведут в порядок 19 участков городских дорог общей протяжённостью более 25 км. Кроме того, с нуля будет построена дорога по улице Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). На все эти цели из различных источников бюджетов в рамках нацпроекта «БКД» выделено более 914 миллионов рублей.

В настоящее время, подчёркивают в мэрии, уже выполнена большая часть работ по приведению в порядок улицы Солнечная Поляна. Здесь уложен выравнивающий слой асфальта. Подрядчик ООО «Сибинвест» обустраивает тротуары, устанавливает бордюрные камни и поребрики. Согласно графику, завершить все работы на объекте подрядчик должен к 1 октября этого года. На обновление дорожного полотна было выделено более 117 миллионов рублей.

Барнаульские дорожники начали ремонт улиц по нацпроекту

Барнаульские дорожники начали ремонт улиц по нацпроекту

Сразу несколько важных объектов ремонтируют и в Ленинском районе Барнаула. За работы отвечает МБУ «Автодорстрой». Этим летом по нацпроекту «БКД» предприятие отремонтирует пять параллельных участков дорог — с 10-й по 14-ю Западную в границах улиц Г. Титова и Э. Алексеевой. Кроме того, по улицам 10-й и 11-й Западной после фрезерования бригада восстановит дорожное полотно в полном объёме. На улице 13-й Западной уже завершены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Скоро на этих участках будет уложен новый асфальт.

Ещё один подрядчик — ООО «Патай» — занимается ремонтом улицы Германа Титова (от проспекта Ленина до улицы Малахова). Дорожники устанавливают бордюрный камень и поребрик. На улице Лазурной и проспекте Дзержинского в посёлке Южном проходят аналогичные работы. Однако там ещё и делают тротуары.

На улицах Кавалерийской, Власихинской, Просторной и в переулке Малом Прудском подрядчики выполнили фрезерование покрытия и готовятся к укладке асфальта. На улице Сиреневой завершено строительство закрытой системы ливневой канализации, разработан котлован под основание проезжей части, выполнено устройство слоёв из песка и щебня. Ведётся разработка основания под тротуар и подготовка к устройству верхнего слоя дорожной одежды из щебня.

После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог Барнаула, включённых в национальный проект, должна увеличиться с 74,4% до 77,23% при плановом показателе 76,6%.

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «БКД» в Барнауле выполнят ремонтные работы на 19 участках дорог. В целом же администрация города намерена направить на дорожно-благоустроительный комплекс около 4,6 миллиарда рублей. Большая часть средств, около 2 миллиардов, уйдёт на реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Также в планах властей построить новые дороги на сумму 279 миллионов рублей: ул. Христенко — от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова, ул. 280-летия Барнаула — от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы, малый Павловский тракт — от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

На ремонт и реконструкцию дорог в Барнауле в 2021 году ушло около 2,9 миллиарда рублей.

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