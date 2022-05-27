В Барнауле в рамках нацпроекта приступили к ремонту 13 дорог

Подрядные организации приступили к ремонту 13 улиц в городе Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации краевой столицы. Всего в этом году приведут в порядок 19 участков городских дорог общей протяжённостью более 25 км. Кроме того, с нуля будет построена дорога по улице Сиреневой (от ул. Балтийской до проезда Северного Власихинского). На все эти цели из различных источников бюджетов в рамках нацпроекта «БКД» выделено более 914 миллионов рублей.

В настоящее время, подчёркивают в мэрии, уже выполнена большая часть работ по приведению в порядок улицы Солнечная Поляна. Здесь уложен выравнивающий слой асфальта. Подрядчик ООО «Сибинвест» обустраивает тротуары, устанавливает бордюрные камни и поребрики. Согласно графику, завершить все работы на объекте подрядчик должен к 1 октября этого года. На обновление дорожного полотна было выделено более 117 миллионов рублей.

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Новости Барнаула Барнаульские дорожники начали ремонт улиц по нацпроекту

Сразу несколько важных объектов ремонтируют и в Ленинском районе Барнаула. За работы отвечает МБУ «Автодорстрой». Этим летом по нацпроекту «БКД» предприятие отремонтирует пять параллельных участков дорог — с 10-й по 14-ю Западную в границах улиц Г. Титова и Э. Алексеевой. Кроме того, по улицам 10-й и 11-й Западной после фрезерования бригада восстановит дорожное полотно в полном объёме. На улице 13-й Западной уже завершены работы по устройству выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Скоро на этих участках будет уложен новый асфальт.

Ещё один подрядчик — ООО «Патай» — занимается ремонтом улицы Германа Титова (от проспекта Ленина до улицы Малахова). Дорожники устанавливают бордюрный камень и поребрик. На улице Лазурной и проспекте Дзержинского в посёлке Южном проходят аналогичные работы. Однако там ещё и делают тротуары.

На улицах Кавалерийской, Власихинской, Просторной и в переулке Малом Прудском подрядчики выполнили фрезерование покрытия и готовятся к укладке асфальта. На улице Сиреневой завершено строительство закрытой системы ливневой канализации, разработан котлован под основание проезжей части, выполнено устройство слоёв из песка и щебня. Ведётся разработка основания под тротуар и подготовка к устройству верхнего слоя дорожной одежды из щебня.

После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных дорог Барнаула, включённых в национальный проект, должна увеличиться с 74,4% до 77,23% при плановом показателе 76,6%.

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Общество В Барнауле продолжается текущий ремонт дорог

Всего в 2022 году в рамках нацпроекта «БКД» в Барнауле выполнят ремонтные работы на 19 участках дорог. В целом же администрация города намерена направить на дорожно-благоустроительный комплекс около 4,6 миллиарда рублей. Большая часть средств, около 2 миллиардов, уйдёт на реконструкцию путепровода на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Также в планах властей построить новые дороги на сумму 279 миллионов рублей: ул. Христенко — от Павловского тракта до ул. Сергея Семёнова, ул. 280-летия Барнаула — от ул. Солнечная Поляна до ул. 65 лет Победы, малый Павловский тракт — от ул. Солнечная Поляна до проезда Северного Власихинского.

На ремонт и реконструкцию дорог в Барнауле в 2021 году ушло около 2,9 миллиарда рублей.