В Барнауле вандалы разрушают новый ЖК «Мичурин парк»

Жители Барнаула рассказали о вандалах, разрушающих жилой комплекс «Мичурин парк». Пост владельцы квартир в этом ЖК опубликовали в сообществе Barnaul22.

«Доброе утро, мы жильцы ЖК „Мичурин парк“. Купили квартиры якобы в элитном доме, но уже не рады. Застройщик, видимо, не заинтересован сдать дома в целом состоянии и закрытой территории», — пишут горожане.

По словам автора сообщения, вандалы и наркоманы систематически разрушают инфраструктуру дома, но застройщик не реагирует на жалобы жильцов, которые ещё не въехали в свои квартиры.

В домофонах жилого комплекса установлены видеокамеры, фиксирующие случаи нанесения ущерба имуществу.