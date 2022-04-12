В Барнауле вандалы разрушают новый ЖК «Мичурин парк»
Люди жалуются на беспредел со стороны хулиганов застройщику, но компания на их обращения не реагирует
12 апреля 2022, 11:32, Илья Звягинцев
Жители Барнаула рассказали о вандалах, разрушающих жилой комплекс «Мичурин парк». Пост владельцы квартир в этом ЖК опубликовали в сообществе Barnaul22.
«Доброе утро, мы жильцы ЖК „Мичурин парк“. Купили квартиры якобы в элитном доме, но уже не рады. Застройщик, видимо, не заинтересован сдать дома в целом состоянии и закрытой территории», — пишут горожане.
По словам автора сообщения, вандалы и наркоманы систематически разрушают инфраструктуру дома, но застройщик не реагирует на жалобы жильцов, которые ещё не въехали в свои квартиры.
В домофонах жилого комплекса установлены видеокамеры, фиксирующие случаи нанесения ущерба имуществу.
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