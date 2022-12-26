В Барнауле водитель маршрутки радует пассажиров бесплатными конфетами
Пользователи социальных сетей отмечают, что эта мелочь помогает им поднять настроение
26 декабря 2022, 07:21, Илья Звягинцев
Фото: Barnaul22
В Барнауле заметили водителя маршрутки, который поднимает настроение своим пассажирам. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.
«Впервые ехала в такой маршрутке № 58 (АТ065). Очень вежливый водитель и улыбчивый, больше бы таких. Раздавал детям конфетки, а также и взрослым, вроде мелочь, но очень подняло настроение», — рассказала подписчица сообщества.
В комментариях под постом пользователи отметили, что такие мелочи действительно помогают поднять настроение и сильно влияют на отношение к общественному транспорту, который очень часто критикуют.
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