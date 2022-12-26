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В Барнауле водитель маршрутки радует пассажиров бесплатными конфетами

Пользователи социальных сетей отмечают, что эта мелочь помогает им поднять настроение

26 декабря 2022, 07:21, Илья Звягинцев

Фото: Barnaul22
Фото: Barnaul22

В Барнауле заметили водителя маршрутки, который поднимает настроение своим пассажирам. Об этом рассказали в сообществе Barnaul22.

«Впервые ехала в такой маршрутке № 58 (АТ065). Очень вежливый водитель и улыбчивый, больше бы таких. Раздавал детям конфетки, а также и взрослым, вроде мелочь, но очень подняло настроение», — рассказала подписчица сообщества.

В комментариях под постом пользователи отметили, что такие мелочи действительно помогают поднять настроение и сильно влияют на отношение к общественному транспорту, который очень часто критикуют.

Комментарии 6

  • Он девчонкам предлагает лучший в мире леденец, он шоколодный заяц
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Ехал как-то с этим водителем, был удивлён, насколько он непохож на других- разговаривал с пассажирами вежливо, не курил, не трепался по телефону, а самое странное- с сотки сдал с бумажным полтинником, а не вывалил горсть мелочи.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • с сотки сдал с бумажным полтинником, а не вывалил горсть мелочи. --- Что было то и здал, мелочь тоже деньги, чем ему дают, тем он и здает.
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Блин, есть же люди
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Что было то и здал, мелочь тоже деньги, чем ему дают, тем он и здает.**** Водила маршрутки детектед! :)))
    26 декабря, Гость   Ответить
  • "Что было то и здал" --- Гость, СДАЛ, а не "здал". Нет такой приставки "з".
    26 декабря, Гость   Ответить
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