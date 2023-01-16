В Барнауле все новогодние городки разберут в январе, кроме одного

На этой неделе начнут убирать некоторые площадки и праздничное уличное оформление

16 января 2023, 17:26, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле приступили к демонтажу новогодних городков на районных площадках, сообщает мэрия.

"С 16 января начали разбирать площадки у дворца культуры «Южный», на площади Мира, в парке А. Смертина и в микрорайоне Новосиликатном. Демонтаж городков в селе Лебяжье и микрорайоне Затон, посёлке Пригородном запланирован на 18 января. 14 января стартовал демонтаж праздничного городка по улице Германа Титова, 9", – говорится в сообщении.

Главный новогодний городок на улице Мало-Тобольской остаётся открытым. Решение о закрытии этой площадки примут исходя из погодных условий в дальнейшем.

До конца января барнаульцев будет радовать праздничная площадка на парковке перед ТРЦ Galaxy (проспект Строителей, 117).

Также в Барнауле на этой неделе начнут разбирать уличное оформление: световые фигуры и иллюминацию отправят на хранение до следующего Нового года.