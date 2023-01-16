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В Барнауле все новогодние городки разберут в январе, кроме одного

На этой неделе начнут убирать некоторые площадки и праздничное уличное оформление

16 января 2023, 17:26, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org
Фото: t.me/barnaul_org

В Барнауле приступили к демонтажу новогодних городков на районных площадках, сообщает мэрия.

"С 16 января начали разбирать площадки у дворца культуры «Южный», на площади Мира, в парке А. Смертина и в микрорайоне Новосиликатном. Демонтаж городков в селе Лебяжье и микрорайоне Затон, посёлке Пригородном запланирован на 18 января. 14 января стартовал демонтаж праздничного городка по улице Германа Титова, 9", – говорится в сообщении.

Главный новогодний городок на улице Мало-Тобольской остаётся открытым. Решение о закрытии этой площадки примут исходя из погодных условий в дальнейшем.

До конца января барнаульцев будет радовать праздничная площадка на парковке перед ТРЦ Galaxy (проспект Строителей, 117).

Также в Барнауле на этой неделе начнут разбирать уличное оформление: световые фигуры и иллюминацию отправят на хранение до следующего Нового года.

 

Комментарии 9

  • Очень понравилось на Мало Тобольской. Оформлено всё красиво, просто замечательно! И много кафешек, где можно перекусить и очень вкусно, и на улице и в здании Рынка. И купить продукты. Множество магазинов на любой вкус - и одежда и шубы и запчасти, антиквариат, как в музее и проч. К тому же, рядом парк Центрального района, где тоже подготовились хорошо - много развлекалок для всех возрастов и природа и воздух. В общем, всё очень хорошо. Почему в прошлые годы прицепились к Сахарова, где ничего нет? Загадка.
    16 января, Гость   Ответить
  • В моём детстве всю зиму горки стояли до проводов зимы, и у ДК Трансмаш и у ДК Котельщиков, и на Черемушках. И не кому в голову из властьимущих не приходило из разрушать. Всю зиму ребятишки катались !!!
    16 января, Гость   Ответить
  • Ничего не имею против новогоднего городка на Мало-Тобольской, но для главной ёлки города с населением более 600 000 человек, да и пожалуй всего края- это не тот масштаб, мелковато как то. Так как это историческая часть города, улица достаточно узкая, как бы зажата между зданием Старого базара и торговыми центрами.Да и жилых домов вблизи практически нет, одни магазины и административные здания. А площадь Сахарова-это сложившееся на протяжении многих лет место всех главных праздников: День Победы, День города, Новый год. Это центр города на небольшой возвышенности, открытое атмосферное место, больше пространства для ледяных фигур, горок и других развлечений. Да и сама ёлка, которая здесь стояла последние годы, считалась одной из самых красивых и высоких в стране! А кто бывал здесь в новогоднюю ночь, наверняка помнят, как со сцены звучала зажигательная музыка, а народ с песнями и танцами от души веселился и с хорошим праздничным настроением встречал Новый год! В драмтеатр все школьные каникулы приезжали дети на новогодние представления, раньше и во Дворце спорта были утренники, и гуляли затем на пл. Сахарова. А в этом году здесь просто пусто! Неужели нельзя было построить что то праздничное на площадках перед театром и дворцом спорта? А для кафе и ресторанчиков можно поискать дополнительные места на Молодёжной и ул. Димитрова. После того, как снесли гору и парк с колесом обозрения и развернули стройку, перспектива этого места становится весьма туманной. Разрушать любимые места отдыха горожан, это касается и Речного вокзала, в этом наши власти преуспели, а вот подумать, как их сделать лучше, удобнее, интереснее....
    17 января, Гость   Ответить
  • Очень понравилось на Мало Тобольской--- СТРАННЫЙ отзыв о новогоднем городке! магазины,рынок, одежда и шубы и запчасти, кафешки.... вы из деревни приехали за шмотками и заодно по новогоднему городку прошвырнулись?
    17 января, Гость   Ответить
  • Почему в прошлые годы прицепились к Сахарова, где ничего нет?---На Сахарова было всё - и горки и ледяные городки и ёлка с игрушками начальных классов. И на коняжках катали и хороводы водили, артисты выступали. На Мало-Тобольской две абсолютно никакие горки и фигурки с иллюминацией. Если тебе для инсты пофотаться, погулять, то норм. Но это и близко не сравнится с нормальным праздником на Сахарова
    17 января, Гость   Ответить
  • СТРАННЫЙ отзыв о новогоднем городке! магазины,рынок, одежда и шубы и запчасти, кафешки-------- Это Ефпаторий Каловорот написал. Фича у него такая. Готов на Южный уехать на ёлку, лишь бы Сахарова не перекрывали. Только почему он так за Сахарова переживает не понятно. Прав то его лишили.
    17 января, Гость   Ответить
  • а зачем жилые дома рядом с местом проведения праздников? чтобы жители этих домов полночи слушали шум и наблюдали мигание гирлянд в своих окнах?
    17 января, Гость   Ответить
  • Зачем искать другие места для кафешек на Молодёжной, когда на М.Тобольской всё уже есть. А я, к вашему сведению, не из деревни, а именно с Молодёжной и нам до жути надоели эти ёлки на Сахарова и шум - гам, и чужие машины во дворах и "туалеты" на дет.площадке. Про магазины я написала, потому, что нет времени по ним бегать, а тут всё удобно. Да и из деревни кто - то приедет и хорошо проведёт время, со всеми удобствами.
    17 января, Гость   Ответить
  • > Почему в прошлые годы прицепились к Сахарова, где ничего нет? Загадка. В прошлые годы и на Мало-Тобольской было ничего и речка-вонючка. «Ничего нет» решалось павильонами на колёсиках, торговыми палатками или деревянными шалашами.
    17 января, Гость   Ответить
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