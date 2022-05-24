В Барнауле введут единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта, которые работают по регулируемым тарифам. Как сообщает пресс-центр мэрии, заработать он может с 1 сентября текущего года.

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы изменения тарифных планов на пригородных маршрутах общественного транспорта. По словам градоначальника, закрытие проезда по путепроводам и связанные с этим вопросы транспортной нагрузки на основные магистрали города требуют дополнительных решений, которые позволят повысить интерес горожан пользоваться услугами общественного транспорта.

Замглавы города Антон Шеломенцев подчеркнул, что на сегодняшний день льготными проездными билетами школьники и студенты могут воспользоваться только на городском электрическом транспорте.

«По оценке профильных специалистов введение льготного проезда по проездным билетам типа: „Школьный“, „Для школьников из малообеспеченных семей“, „Студенческий“ на городском автомобильном пассажирском транспорте потребует выделения дополнительных средств для возмещения недополученных доходов перевозчикам в размере порядка 20 млн рублей. В случае положительного решения предлагаем ввести льготный проезд студентам и школьникам на городском автомобильном пассажирском транспорте на период закрытия путепроводов с 1 сентября текущего года», — заявил он.

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Франк подчеркнул, что данный вопрос затрагивает интересы большого количества барнаульских семей и станет одним из эффективных способов поддержки студентов. Глава «Единой России» в Барнаульской городской Думе Вячеслав Перерядов сообщил, что данный проект будет рассмотрен на фракции партии 10 июня, чтобы окончательно его доработать. После он будет поддержан депутатами.