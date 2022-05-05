В Барнауле выбирают название озеру, которое зимой залило фекалиями

Барнаульцам предлагают выбрать название для озера на Гущина, которое зимой заливало фекалиями. Голосование организовали на странице водоёма во «ВКонтакте».

Авторы голосования на данный момент предложили пять вариантов: Дружное, Благодарное, Белые росы, озеро Чистое или озеро Цветочное.

Желающие могут предложить свои варианты в комментариях под постом.

Напомним, в январе 2022 года озеро на Гущина, у которого пока нет названия, залило зловонными водами. Из-за коммунальной аварии в водоём потекли нечистоты, что привело к распространению неприятного запаха по району.

На место выехали коммунальщики со спецтехникой, но их работы усложняла серьёзная просадка грунта.

Несмотря на заявления о том, что проблемы устранены, горожане продолжают жаловаться на неприятный запах от водоёма и его плачевное состояние. Люди уверены, что коммунальщики лишили их излюбленного места отдыха.

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