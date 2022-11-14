В Барнауле выпустили из тюрьмы журналистку федерального СМИ, сидевшую с весны по делу о фейках об армии

По словам Дмитрия Шитова, который выступает адвокатом журналистки, большинство свидетелей по делу уже опрошены

14 ноября 2022, 20:58

Барнаульский суд изменил меру пресечения журналистке RusNews Марии Пономаренко, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщает издание RusNews в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании Мария была в хорошем настроении и чувствовала себя бодро. Ее семья подала прошение о домашнем аресте, и на удивление суд удовлетворил прошение! Теперь наша коллега сможет увидеться со своими несовершеннолетними детьми», — отмечается в посте.

По словам Дмитрия Шитова, который выступает адвокатом журналистки, большинство свидетелей по делу уже опрошены. В беседе с движением «Мягкая сила» он заявил, что вероятно, следствие по делу Пономаренко закончится в этом году. Защитник отметил гуманизм судьи, а движение позитивно оценило изменение меры пресечения.

Суд продлил арест барнаульской активистке Марии Пономаренко ещё на полгода

Суд продлил арест барнаульской активистке Марии Пономаренко ещё на полгода

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении журналистки стал её пост в Telegram об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Мария Пономаренко — известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.

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