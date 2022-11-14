В Барнауле выпустили из тюрьмы журналистку федерального СМИ, сидевшую с весны по делу о фейках об армии

Барнаульский суд изменил меру пресечения журналистке RusNews Марии Пономаренко, заменив заключение в СИЗО на домашний арест. Об этом сообщает издание RusNews в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании Мария была в хорошем настроении и чувствовала себя бодро. Ее семья подала прошение о домашнем аресте, и на удивление суд удовлетворил прошение! Теперь наша коллега сможет увидеться со своими несовершеннолетними детьми», — отмечается в посте.

По словам Дмитрия Шитова, который выступает адвокатом журналистки, большинство свидетелей по делу уже опрошены. В беседе с движением «Мягкая сила» он заявил, что вероятно, следствие по делу Пономаренко закончится в этом году. Защитник отметил гуманизм судьи, а движение позитивно оценило изменение меры пресечения.

Новости

Происшествия Суд продлил арест барнаульской активистке Марии Пономаренко ещё на полгода

Напомним, поводом для возбуждения дела в отношении журналистки стал её пост в Telegram об обстреле драмтеатра в Мариуполе. Ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Мария Пономаренко — известная в Барнауле активистка. Её неоднократно штрафовали за одиночные пикеты, а также привлекали к ответственности за участие в акции антимасочников.