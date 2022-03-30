В Барнауле высадят в два раза больше многолетних цветов в 2022 году

В два раза больше многолетних цветов высадят на клумбах Барнаула в 2022 году, сообщают в мэрии.

В общей сложности улицы города в этом году украсят более 400 тысяч цветов.

«Цветочные композиции украсят астильба, молочай, котовник, хоста, розы, ирисы, астры и другие многолетние цветы — всего будет высажено 8 тысяч кустов свыше 35 видов», — говорится в сообщении.

При этом между собой будут сочетать многолетние и однолетние цветы и растения, а также кустарники. Первыми в Барнауле распустятся 75 тысяч тюльпанов, которые высадили ещё прошлой осенью.

С 24 мая в городе приступят к посадке однолетней цветочной рассады. В 2022 году высадят больше 20 видов различных цветов — почти 330 тысяч корней.

Самые большие цветники традиционно появятся на площади Октября, Обском бульваре, площади Советов и площади Мира, а также на пересечении улицы Малахова и Павловского тракта.