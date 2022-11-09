В Барнауле зимняя техника выехала на улицы, чтобы убрать снег

Более 40 единиц техники и 40 дворников задействованы в уборке городских улиц

9 ноября 2022, 09:55, Илья Звягинцев

Барнаульские дорожники выехали на уборку улиц после утреннего снегопада. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Для посыпки дороги противогололёдными материалами выехали тридцать коммунальных дорожных машин во всех районах города. Первоочередная задача — посыпка проезжей части песко-соляной смесью мостовых сооружений, спусков и подъёмов, перекрёстков. Дорожники израсходовали 207,5 тонны песко-соляной смеси», — сказано в сообщении.

16 дорожных машин и два пескоразбрасывателя обрабатывают проезжую часть, 17 тракторов со щётками прометают тротуары, а 13 единиц техники работают на общественных территориях.

Также на улицы города для ликвидации последствий утреннего снегопада вышли более 40 дворников.

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