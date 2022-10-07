В барнаульском детсаду разразился скандал из-за испорченных продуктов, которыми кормят детей

В барнаульском детском саду разразился скандал из-за испорченной еды, которой кормят детей. Об этом рассказали горожане в сообществе «Инцидент Барнаул».

По словам автора сообщения, сотрудники детского сада №273 составили докладную, в которой сообщили, что для приготовления пищи детям используют испорченные продукты.

Один из сотрудников долгое время пытался бороться с этим, но теперь его вынуждают уволиться, однако информация дошла до родителей.

Горожане приехали к детскому саду с журналистами, но двери детсада оказались закрыты, а руководство вызвало на место охранников.

«Далее были подключены правоохранительные органы, приехали сотрудники Администрации, Комитет образования (комиссия в составе 5 человек). Родителям дали возможность пообщаться с сотрудниками пищеблока, заведующей. Обещали выяснить все обстоятельства», — написал автор сообщения.

Горожан призвали не оставлять подобные ситуации без внимания.