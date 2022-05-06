В барнаульском парке «Изумрудный» появился антивандальный туалет

В Барнауле накануне майских праздников открыли антивандальный общественный туалет в парке «Изумрудный». Об этом в своём Telegram-канале рассказал управляющий территорией Владислав Вакаев.

«Туалет начнёт работать ежедневно с 12:00 до 21:00. Когда в парке будут проходить утренние массовые мероприятия, его будут открывать раньше», — подчеркнул он.

По словам Вакаева, постоянно оставлять туалет открытым невозможно, поскольку рядом с ним должен находиться дежурный, который следит за оборудованием и проводит уборку.

Сам туалет расположился в удобном месте — на пересечении двух дорожек недалеко от пруда. В нём есть холодная и горячая вода, а также сушилки для рук. Для маломобильных граждан обустроили отдельную кабинку.

Вакаев призвал посетителей парка относиться к объекту бережно, чтобы он дольше служил горожанам.