В барнаульском ТЦ «Галактика» сняли вывески с магазинов Zara и Stradivarius

В барнаульском торговом центре «Галактика» сняли вывески с магазинов одежды Zara и Stradivarius. Эти точки были закрыты еще с марта 2022 года. Для финальной распродажи они так и не открылись.

Магазины Stradivarius, Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, и Uterqüe принадлежат испанской компании Inditex, которая приостановила работу всех магазинов еще в марте 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине.

Вывески Bershka и Pull&Bear в «Галактике» пока еще висят. Можно предположить, что их тоже в ближайшее время снимут. На месте Oysho уже несколько месяцев работает новый арендатор.

Бывшие магазины Zara, Stradivarius и H&M в «Галактике"/ Фото: Екатерина Смолихина

О возвращении масс-маркетов компании Inditex точной информации пока нет. В октябре Forbes писал, что магазины четырех брендов Index Zara, Pull&Bear, Bershka и Stradivarius могут открыться весной 2023 года, но уже под новыми названиями. В ноябре СМИ писали, что бизнес Inditex в России покупает ливанская группа компаний Daher. Как пишет Mash, Zara будет называться «Z», а Bershka переименуют — Br. Новое имя Stradivarius пока не раскрывалось. Полностью же с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home.

Отметим, что площади закрытого магазина H&M в «Галактике» скоро займет Gloria Jeans. Большой рекламный баннер о скором открытии магазина появился на входе в магазин. По соседству с ним будет обновленный магазин мужской одежды Velaner в новом формате. Открыться отделы должны в декабре.

В ТЦ «Арена» новых арендаторов на площади H&M тоже уже нашли — ими стали магазин меха и кожи ISTNOVA и мультибрендовый магазин одежды Outletium. Эти точки открылись уже 3 декабря. В «Пионере» же имя нового арендатора пока неизвестно.

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