В Белокурихе осудили двух бывших бухгалтеров детсада за хищения в особо крупном размере

Женщины составляли фиктивные документы о поставке продуктов питания и присваивали средства себе

29 декабря 2022, 21:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Два бывших бухгалтера детсада в Белокурихи признаны виновными в хищении денег в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Суд и следствие установили, что с января 2017 по декабрь 2021 ода главный бухгалтер и бухгалтер детского сада изготавливали фиктивные финансовые документы о проведенных операциях с несуществующими хозяйственными обществами по поставке продуктов питания в детсад. За этот период путем присвоения они похитил денежные средства дошкольного образовательного учреждения в сумме около 3,5 млн рублей.

Также с февраля 2015 по декабрь 2018 года по подготовленным главным бухгалтером документам на банковские счета лица, не являющемся работником детского сада, перечислялись денежные средства, которые в последующем использовались женщиной в личных целях. Таким образом она присвоила еще 500 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия и суда подозреваемые полностью признали свою вину. Суд назначил главбуху 4,5 года лишения свободы условно, а бухгалтеру — 3,5 года условно. Также с осужденных взыскали денежные средства в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением.