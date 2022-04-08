В Бийске на Бии начался ледоход

На Бии в районе наукограда начался ледоход. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Отмечается, что первые подвижки льда горожане заметили ещё 7 апреля, а 8 апреля скорость движения льда усилилась.

На данный момент уровень воды в реке составляет 89 см. За 12 часов вода поднялась на 24 см.

Желающих посмотреть на природное явление не много из-за пасмурной погоды.

Ледоход в Бийске начался на неделю раньше, чем в 2021 году. Причиной этому стало резкое потепление, которое пришло в Алтайский край в конце марта.

В ГОЧС и ПБ Бийска ожидали начало ледохода с 10 по 25 апреля.