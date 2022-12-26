НОВОСТИОбщество

В Бийске наказали вандала, испортившего патриотическое граффити

16 октября от рук вандалов-рекламщиков пострадал проект Юнармии, посвященный Герою, ветерану Геришенко Зиновию Ивановичу

26 декабря 2022, 20:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Бийске наказали человека, который испортил патриотическое граффити объявлениями о продаже шуб. Как сообщает «Бийский рабочий», 16 октября от рук вандалов-рекламщиков пострадал проект Юнармии, посвященный Герою, ветерану Геришенко Зиновию Ивановичу, который находится на подпорной стене у «Дома книги».

Как рассказали в администрации Бийска, административным отделом была проведена проверка. В частности, на месте патриотического граффити были приклеены объявления о продаже шуб.

«Вследствие этого специалисты установили лицо, разместившее данные объявления. В отношении виновного возбуждено 15 административных дел по ч. 5 ст. 27 Закона Алтайского края № 46-ЗС от 10.07.2002 года «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края», — рассказали в пресс-центре.

Административная комиссия наказала мужчину на 7.5 тысяч рублей.

Комментарии 6

  • Зиновий Иванович на СФО воевал ?
    26 декабря, Гость   Ответить
  • дело даже не только в вандализме, но еще и в тупизне того, кто клеил объявления, т.к. это очень портит красочный слой граффити. таких расклейщиков тысячи , и они регулярно портят стены в городах
    26 декабря, Гость   Ответить
  • Надо было 7,5лет дать для других наука была бы, а так и будут гадить
    26 декабря, Гость   Ответить
  • А тех кто "малюет" и уже испортили практически весь город своей мазней, хоть одного бы поймали и заставили публично отмывать свои "шедевры". Зло берет, весь город измазали.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Коммунальщики приедут и замажут серой краской. Потому как весь этот стрит-арт вне закона. И то, что на него объявления наклеили никакого состава преступления не несёт.
    27 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да голову отрубить, чего ты мелочишься, людоед.
    27 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров